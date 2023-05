Los adolescentes podrán abrir cuentas en Venmo, con permiso de sus padres

Andrew Addison sostiene un letrero donde anuncia que acepta Venmo como pago en su puesto de bebidas, el 30 de mayo de 2022, en Nolensville, Tennessee. Venmo permitirá oficialmente que los adolescentes abran una cuenta con el permiso de sus padres, la compañía dijo el 22 de mayo de 2023. (Foto AP/Mark Humphrey, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved