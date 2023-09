López Obrador quiere viajar a Washington para reunirse con Biden

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, acompañado por la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, envía un abrazo simbólico al arrancar el desfile anual por el Día de la Independencia el sábado 16 de septiembre de 2023, en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)

Horas antes el viernes, unas pocas docenas de residentes que viven cerca de un albergue de migrantes hacinado en la Ciudad de México bloquearon brevemente el tránsito en una de las principales vías rápidas de la urbe, para manifestar que los migrantes que viven afuera del refugio estaban causando problemas.

México es también donde se produce la mayor parte del opioide sintético fentanilo para el mercado de Estados Unidos, con sustancias químicas precursoras contrabandeadas desde China.

Bárcena hizo sus comentarios al día siguiente de que López Obrador anunció que no asistirá a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a efectuarse en San Francisco en noviembre, porque “no tenemos relaciones” con Perú.

Previamente, López Obrador alegó que el actual gobierno peruano fue instalado por un golpe de Estado y que él aún considera que el gobernante legítimo del país es el presidente derrocado Pedro Castillo.

Ambas naciones retiraron a sus embajadores tras esos comentarios.

No sería la primera vez que López Obrador no acude a reuniones internacionales en Estados Unidos debido a quienes sí fueron invitados o no. El año pasado decidió no asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles porque Nicaragua y Venezuela no fueron invitadas.

