Líder supremo talibán advierte a afganos que no deben ganar dinero

Foto de fecha y lugar desconocido, difundida en el 2016, del líder supremo del Talibán afgano, Mawlawi Hibatula Akhundzada. (Afghan Islamic Press via AP)

Será la primera ronda de conversaciones a la que asistirá el Talibán desde que ese grupo islamista tomó el poder en agosto de 2021. En la primera no fueron invitados, y boicotearon la segunda porque exigían ser tratados como los representantes oficiales del país.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarri, dijo que la invitación a la reunión en Doha a fines de junio no implica un reconocimiento al Talibán.

En su sermón del lunes, Akhundzada dijo que desea la hermandad entre los musulmanes y que lamentaba las discrepancias entre ciudadanos y funcionarios del Talibán. Cualquier disenso hacia los edictos del Talibán es muy inusual, y las protestas son aplastadas rápida y a veces violentamente.

Dijo que aceptará cualquier decisión para destituirlo como líder supremo, siempre y cuando haya unidad y consenso sobre su salida. Pero afirmó que le entristecía que haya diferencias y desacuerdos entre la población.

“Fuimos creados para venerar a Alá y no para ganar dinero ni para recibir honores terrenales”, dijo Akhundzada. “Nuestro sistema islámico es el sistema de Dios, y debemos aceptarlo. Le hemos prometido a Dios que traeremos justicia y la ley islámica (a Afganistán), pero no podemos hacerlo si no estamos unidos. La desunión entre ustedes beneficia al enemigo; el enemigo se aprovecha de ella”.

FUENTE: Associated Press