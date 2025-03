Líder sirio firma Constitución que pone al país bajo control de grupo islamista por 5 años

El presidente interino de Siria, Ahmad Al-Sharaa, centro, se prepara para firmar una Constitución temporal para el país en Damasco, Siria, el jueves 13 de marzo de 2025. A la izquierda, el ministro de Exteriores Asaad Hassan al-Shiban. (AP Foto/Omar Albam) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved