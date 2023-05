Líder hongkonés: Condena en China a estadounidense refleja riesgos de seguridad

ARCHIVO - El jefe de gobierno de Hong Kong, John Lee, habla en una conferencia de prensa en Hong Kong, el 21 de marzo de 2023. La condena por espionaje a un ciudadano estadounidense en China, que también era residente permanente de Hong Kong, muestra que la ciudad debe “mantenerse alerta a los riesgos de seguridad nacional ocultos en la sociedad”, afirmó el martes 16 de mayo el jefe de gobierno del territorio semiautónomo. (AP Foto/Louise Delmotte, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved