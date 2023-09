Líder conservador español busca un improbable apoyo del Parlamento para formar gobierno

El líder del grupo conservador español Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, saluda a su llegada al Congreso de los Diputados en Madrid, España, el martes 26 de septiembre de 2023. El líder del principal partido conservador español tenía previsto intentar convencer el martes a la cámara baja del parlamento de que le dejen formar el próximo gobierno del país, antes de dos rondas de votaciones esta semana en el Congreso de los Diputados, que se espera que pierda. (AP Foto/Bernat Armangué) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.