Letal inicio de año en la comunidad trans en México: al menos tres asesinados en lo que va de 2024

Adolfo Voorduin, izquierda, y Nancy Martínez se abrazan durante un mitin de miembros de la comunidad LGBTQ+ para protestar por el asesinato de la activista Samantha Gomes Fonseca, el lunes 15 de enero de 2024, en la Ciudad de México. Gomes Fonseca fue asesinada el domingo 14 en esa ciudad. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved