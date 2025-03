Las mujeres marchan en todo Latinoamérica para exigir un alto a la violencia y reclamar sus derechos

Mujeres participan en una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en La Paz, Bolivia, el viernes 7 de marzo de 2025. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres marchan contra la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el sábado 8 de marzo de 2025.

Mujeres que forman parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas marchan contra la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el sábado 8 de marzo de 2025.

Enfermeras de un hospital público protestan para exigir mejores salarios durante una marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en Caracas, Venezuela, el sábado 8 de marzo de 2025.

Una mujer sostiene un cartel que pide la liberación de las presas políticas durante una marcha por el Día Internacional de la Mujer en Caracas, Venezuela, el sábado 8 de marzo de 2025.

Mujeres participan en una marcha por el Día Internacional de la Mujer, en Santiago, Chile, el sábado 8 de marzo de 2025.

