Las leyes laborales en EEUU excluyen en gran medida a las niñeras. Algunas buscan protegerse

Claudia Sáenz (izquierda) y Diana Carolina Guillén se abrazan y lloran durante una clase de prevención del acoso sexual para niñeras y empleadas del hogar, el 27 de abril de 2024, en Brooklyn, Nueva York. En Estados Unidos, el trabajo doméstico está excluido de muchas protecciones federales en el lugar de trabajo, y la naturaleza privada y domiciliaria del empleo significa que el abuso tiende a ocurrir a puerta cerrada. (AP Foto/Andres Kudacki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La coach Judith Bautista Hidalgo interviene durante una clase de prevención del acoso sexual para niñeras y empleadas del hogar, el 27 de abril de 2024, en Brooklyn, Nueva York. En Estados Unidos, el trabajo doméstico está excluido de muchas protecciones federales en el lugar de trabajo, y la naturaleza privada y domiciliaria del empleo significa que el abuso tiende a ocurrir a puerta cerrada. (AP Foto/Andres Kudacki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Asistentes a una clase de prevención del acoso sexual para niñeras y empleadas del hogar lloran y se abrazan durante el seminario, el 27 de abril de 2024, en Brooklyn, Nueva York. En Estados Unidos, el trabajo doméstico está excluido de muchas protecciones federales en el lugar de trabajo, y la naturaleza privada y domiciliaria del empleo significa que el abuso tiende a ocurrir a puerta cerrada. (AP Foto/Andres Kudacki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Emma Hernández (izquierda), Claudia Sáenz (centro) y Diana Carolina Guillén Quintero cierran los ojos mientras escuchan a una coach durante una clase de prevención del acoso sexual para niñeras y empleadas del hogar, el 27 de abril de 2024, en Brooklyn, Nueva York. En Estados Unidos, el trabajo doméstico está excluido de muchas protecciones federales en el lugar de trabajo, y la naturaleza privada y domiciliaria del empleo significa que el abuso tiende a ocurrir a puerta cerrada. (AP Foto/Andres Kudacki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Dos participantes se dan la mano durante una clase de prevención del acoso sexual para niñeras y empleadas del hogar, el 27 de abril de 2024, en Brooklyn, Nueva York. En Estados Unidos, el trabajo doméstico está excluido de muchas protecciones federales en el lugar de trabajo, y la naturaleza privada y domiciliaria del empleo significa que el abuso tiende a ocurrir a puerta cerrada. (AP Foto/Andres Kudacki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.