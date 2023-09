Las claves del plan del presidente de Colombia para la "paz total"

Agentes de la policía patrullan un vecindario abandonado por la presencia de bandas criminales, en Buenaventura, Colombia, el 17 de agosto de 2023. El gobierno colombiano fue reconocido por firmar un acuerdo de paz con la guerrilla más poderosa del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en 2016. Pero como las autoridades no cumplieron el acuerdo ni asumieron el control de los territorios que en su día controlaron los rebeldes de las FARC, varias mafias se enfrentaron para ocupar su lugar. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved