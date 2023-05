Lanzamiento fallido de un satélite norcoreano causa miedo en Corea del Sur y Japón

Una mujer lee en su teléfono celular un aviso de evacuación de emergencia enviado a habitantes de Seúl mientras mira un noticiero en la TV en Seúl, Corea del Sur, miércoles 31 de mayo de 2023. El aviso provocó miedo en la población aunque el lanzamiento de un satélite espía por Corea del Norte fracasó. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.