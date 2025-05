Lágrimas, banderas y emoción: Fieles reaccionan a la primera bendición dominical del papa León XIV

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV da su bendición desde el balcón central de la basílica de San Pedro en su primera bendición dominical tras ser elegido, en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el domingo 11 de mayo de 2025.(AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una bandera de EEUU ondea en la multitud mientras el papa León XIV aparece en el balcón central de la Basílica de San Pedro para su primera bendición dominical después de su elección, el domingo 11 de mayo de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

"Qué alegría, porque también nos invita a orar incesantemente por el servicio que el papa brinda a toda la humanidad", dijo Alicia Tasayco, superiora general de la orden religiosa Canonesas de la Cruz en Lima. Ella estaba visitando a dos de sus monjas en Roma cuando el papa, quien sirvió durante décadas en Perú, fue elegido.

Tasayco agregó que habiendo visto al entonces obispo Robert Prevost, “él siempre ha tenido el impulso a trabajar y a preocuparse por los más necesitados”, siente que su papado continuará en esa línea, incluyendo ayudar a las mujeres a tener una mayor voz en la Iglesia.

La hermana Rosalba Hernández, de Guadalajara, México, ondeaba una bandera mexicana por “el papa de todo el mundo”. Dijo que la experiencia de León XIV con las órdenes religiosas —es agustino— debería ayudarlo a seguir dando a las mujeres religiosas más voz en la iglesia.

"Él es religioso, él sabe y conoce nuestra vida", manifestó la monja mexicana.

Valentina Román Calle, de 5 años, con la camiseta roja y blanca de la selección nacional de fútbol de Perú, se sentó sobre los hombros de su padre. La familia ha vivido en Italia durante cuatro años y fueron a la plaza para recibir la bendición papal porque la hermana mayor de Valentina, de 10 años, necesita someterse a una operación.

“El papa ahora hará mucho para nosotros”, dijo la madre de las niñas, Elizabeth Calle. “Nos sentimos identificados”.

Otros migrantes en la plaza también dijeron que sentían que el nuevo papa entiende su situación y abogará por ellos, como también lo hizo Francisco.

Los fieles vitorearon cuando León XIV pidió el fin de la guerra e instó a los jóvenes a no tener miedo, haciendo eco de uno de los discursos característicos de san Juan Pablo II.

“Le pedimos demasiado”, dijo en broma la turista peruana Kathy Fernández. Señaló que había estado rezando para que León XIV protegiera a su familia, inspirara a su hijo de 6 años a crecer en la fe católica, ayudara a las personas a encontrar trabajo para que puedan vivir honestamente y promoviera la paz mundial.

Mientras caminaba por la columnata semicircular del siglo XVII que parece abrazar la plaza de San Pedro —y que el nuevo pontífice mencionó en su primer discurso el jueves—, el reverendo Michael Masteller de Los Ángeles dijo que todavía estaba procesando todas las emociones de ver la primera bendición dominical.

Pero, sobre todo, el sacerdote dijo que se sentía en paz debido al liderazgo tranquilo de León XIV.

"Tiene esta calma", reconoció Masteller. "He estado sintiendo eso, y eso me da confianza".

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press