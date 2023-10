Laboratorio japonés prepara muestras de pescados recogidos en aguas contaminadas por derrame nuclear

Un miembro del equipo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) observa una muestra de pescado en el puerto de Hisanohama, Iwaki, Japón, 19 de octubre de 2023. Científicos de la agencia nuclear de la ONU observaron el viernes 20 de octubre de 2023 la preparación de muestras de laboratorio en Japón de pescados recogidos en un mercado cerca de la planta nuclear de Fukushima para determinar la seguridad de las aguas residuales radiactivas tratadas, descargadas al mar desde la planta dañada.(AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved