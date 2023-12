La visión de los renos podría haber evolucionado para encontrar su comida favorita, según un estudio

ARCHIVO - Renos en un corral en Lappeasuando, cerca de Kiruna, Suecia , esperan a ser liberados en sus pastos invernales el 30 de noviembre de 2019. Encontrar comida en un paisaje frío y desolado es un desafío, pero investigadores del Dartmouth College en Nueva Hampshire en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, indicaron que los ojos de los renos podrían haber evolucionado para ayudarles a localizar con facilidad su alimento preferido. (AP Foto/Malin Moberg, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.