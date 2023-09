La sequía hace retroceder al lago Titicaca, el más grande de Sudamérica

Los muelles se extienden sobre lo que alguna vez fue la orilla del lago Titicaca en Huatajata, Bolivia, el viernes 29 de septiembre de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un muelle se extiende sobre la orilla del lago Titicaca en Huatajata, Bolivia, el viernes 29 de septiembre de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fernando Huallapaco, al frente, y su hermano Francisco caminan donde solía haber agua a orillas del lago Titicaca en Huatajata, Bolivia, el viernes 29 de septiembre de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved