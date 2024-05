La primera taquería mexicana en conseguir una estrella Michelin es un minúsculo negocio

El chef Arturo Rivera Martínez, recién galardonado con una estrella Michelin, entrega una orden de tacos a un cliente en la taquería Tacos El Califa de León en Ciudad de México, el miércoles 15 de mayo de 2024. Tacos El Califa de León es la primera taquería en recibir una estrella Michelin. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer levanta el pulgar mientras come un taco de la taquería Tacos El Califa de León en Ciudad de México, el miércoles 15 de mayo de 2024. Tacos El Califa de León es la primera taquería en recibir una estrella Michelin. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un cliente con un taco a medio comer en la taquería Tacos El Califa de León en Ciudad de México, el miércoles 15 de mayo de 2024. Tacos El Califa de León es la primera taquería en recibir una estrella Michelin. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Mario Hernández Alonso, dueño de Tacos El Califa de León, habla con periodistas en Ciudad de México, el miércoles 15 de mayo de 2024. Tacos El Califa de León es la primera taquería en recibir una estrella Michelin. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un cliente exprime un limón en sus tacos en la taquería Tacos El Califa de León en Ciudad de México, el miércoles 15 de mayo de 2024. Tacos El Califa de León es la primera taquería en recibir una estrella Michelin. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La taquería Tacos El Califa de León vista desde arriba en Ciudad de México, el miércoles 15 de mayo de 2024. Tacos El Califa de León es la primera taquería en recibir una estrella Michelin. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una empleada lanza una tortilla a la plancha en la taquería Tacos El Califa de León en Ciudad de México, el miércoles 15 de mayo de 2024. Tacos El Califa de León es la primera taquería en recibir una estrella Michelin. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varios clientes hacen fila en la taquería Tacos El Califa de León en Ciudad de México, el miércoles 15 de mayo de 2024. Tacos El Califa de León es la primera taquería en recibir una estrella Michelin. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.