La policía india registra viviendas y oficinas de periodistas en una nueva operación contra medios

ARCHIVO - Un agente armado monta guardia ante el edificio que aloja la oficina de la BBC en Nueva Delhi, India, el 15 de febrero de 2023. La policía india allanó las oficinas de un sitio web de noticias y las viviendas de varios de sus periodistas, en lo que los críticos describieron como un ataque a uno de los pocos medios independientes que quedan en el país. Los cateos llegaban meses después de que las autoridades registraran en febrero las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y Mumbai por acusaciones de evasión fiscal. (AP Foto/Altaf Qadri, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.