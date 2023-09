La OTAN aumenta su presencia en Kosovo mientras EEUU teme un aumento de tropas serbias en la zona

Agentes de la policía de Kosovo registran un restaurante y un edificio en la parte norte de la ciudad de Mitrovica, Kosovo, de mayoría serbia y dividida étnicamente, el viernes 29 de septiembre de 2023. En uno de los peores enfrentamientos desde que Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, unos 30 hombres encapuchados abrieron fuego contra una patrulla policial cerca de la localidad de Banjska a primera hora del domingo. Un policía de Kosovo y tres hombres armados murieron en el tiroteo del domingo entre insurgentes serbios y la policía de Kosovo. (AP Foto/Radul Radovanovic) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved