La mayor epidemia de dengue en Perú desnuda la pobreza y la falta de agua potable

Una enfermera atiende a un paciente con dengue en el hospital Jorge Reátegui en Piura, Perú, el viernes 2 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personas con dengue esperan su turno para ser atendidas en el hospital Jorge Reátegui en Piura, Perú, el viernes 2 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Tubos para pruebas de dengue sobre una mesa cerca de una enfermera que atiende a un paciente con dengue en el hospital Jorge Reátegui en Piura, Perú, el viernes 2 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El paciente con dengue Juan Venegas, de 76 años, espera en una camilla mientras aguarda una cama y una habitación adecuadas en el pasillo del hospital Jorge Reátegui en Piura, Perú, el viernes 2 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vista del barrio de bajos ingresos de San Pablo en Piura, Perú, el domingo 4 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La paciente con dengue María Galán, de 47 años, yace en su cama en el barrio de bajos ingresos de San Pablo en Piura, Perú, el domingo 4 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador de salud fumiga contra los mosquitos para ayudar a mitigar la propagación del dengue en una casa en el barrio marginal La Primavera en Piura, Perú, el sábado 3 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los pacientes de dengue Ana Barco, a la derecha, su hija Angie y su hijo Enzo, miran desde su ventana en el barrio marginal Los Polvorines en Piura, Perú, el viernes 2 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador de salud fumiga contra los mosquitos para ayudar a mitigar la propagación del dengue en una casa en el barrio marginal La Primavera en Piura, Perú, el sábado 3 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved