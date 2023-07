La Marina, en puertas de asumir el control total del principal aeropuerto de México

ARCHIVO - Oficiales de la Armada de México montan guardia junto a un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, el viernes 30 de junio de 2023. Las fuerzas armadas de México están tomando el control del principal aeropuerto de la capital y el gobierno planea darle el control militar de casi una docena más en todo el país mientras el presidente apunta a la corrupción y a la mala gestión. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, acompañado por la primera dama Beatriz Gutiérrez, saluda durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al norte de la Ciudad de México, el 21 de marzo de 2022. López Obrador dijo que planea tener una docena de aeropuertos en manos del Ejército o la Marina para el final de su administración en 2024. Y para fines de este año, está previsto que los militares comiencen a operar su propia aerolínea comercial. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El secretario de Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, saluda de pie junto al presidente Andrés Manuel López Obrador durante una ceremonia de inauguración de una nueva pista en la base aérea militar de Santa Lucía, al norte de la Ciudad de México, el 10 de febrero de 2021, convertida para complementar el sobrecargado aeropuerto internacional de la capital. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Aviones de pasajeros despegan del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, el 12 de mayo de 2022. La Armada, que se hizo cargo de la seguridad en el aeropuerto internacional hace más de un año, tendrá el control de todo lo demás, desde aduanas e inmigración, hasta el manejo del equipaje y la limpieza de los baños. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Uno de los primeros pasajeros en usar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pasa por un control de seguridad en la terminal al norte de la Ciudad de México, el 21 de marzo de 2022. Las fuerzas armadas de México están tomando el control del principal aeropuerto de la capital y el gobierno planea dar el control militar de casi una docena más en todo el país mientras el presidente apunta a la corrupción y la mala gestión. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un oficial de seguridad revisa a un pasajero a través de un escáner corporal en un punto de control en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, el viernes 30 de junio de 2023. Las fuerzas armadas de México están tomando el control del principal aeropuerto de la capital y el gobierno planea dar el control militar de casi una docena más en todo el país mientras el presidente apunta a la corrupción y la mala gestión. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.