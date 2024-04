La inédita ola de violencia narco en Rosario perturba a los argentinos y pone a prueba a Milei

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Gerónima Benítez sostiene fotografías de su hijo Víctor Emanuel, de 17 años, asesinado hace dos años por traficantes de drogas que nunca fueron detenidos, en su casa de Rosario, Argentina, el martes 9 de abril de 2024. Benítez dijo que el asesino de su hijo vive en su calle, y no está convencida de que una condena de prisión fuera a marcar una diferencia. "Los que vivimos afuera vivimos encarcelados, dijo. "Los que están adentro de las cárceles lo tienen todo". (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La policía patrulla las calles de Rosario, Argentina, mientras una familia que recoge cartón desechado para revender lleva a sus hijos en un carro de supermercado, la noche del lunes 8 de abril de 2024. Los agentes se repartieron por zonas humildes y pasaron horas documentando la actividad del vecindario y colocando controles de seguridad en calles importantes. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un mural de Claudio Ariel Cantero cubre un muro junto a un mensaje de apoyo escrito por su familia en Rosario, Argentina, el martes 9 de 2024. Cantero, conocido como "El Pájaro", era el líder de una organización criminal llamada "Los Monos" y murió baleado en una bolera el 26 de mayo de 2013 en Santa Fe. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Una residente que no quiso ser identificada muestra un arma que guarda en casa para defenderse mientras posa para una foto en Rosario, Argentina, el lunes 8 de abril de 2024. La tasa de homicidio en Rosario es cinco veces la media nacional. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Gente en un parque en Rosario, Argentina, el lunes 8 de abril de 2024. El lugar de nacimiento de Lionel Messi y el revolucionario Ernesto "Che" Guevara se convirtió en la última década en el núcleo del narcotráfico del país, conforme campañas antidroga regionales empujaban el tráfico hacia el sur. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La policía Georgina Wilke maneja su auto patrulla en Rosario, Argentina, la noche del lunes 8 de abril de 2024. Los agentes recorren zonas humildes de la ciudad y pasan horas registrando la actividad de los barrios y poniendo controles de seguridad en carreteras importantes. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un reo mira desde una ventana en la cárcel de Pinero, en Pinero, Argentina, el martes 9 de abril de 2024. Las autoridades han incrementado las redadas en penales, confiscado miles de celulares de contrabando y restringido las visitas. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Presos juegan al fútbol en la cárcel de Pinero, Argentina, el martes 9 de abril de 2024. Las autoridades han incrementado las redadas en penales, confiscado miles de celulares de contrabando y restringido las visitas. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El complejo de la cárcel de Pinero se ve en Pinero, Argentina, el martes 9 de abril de 2024. Tuesday, April 9, 2024. El mensaje del presidente, Javier Milei, de mano dura con el crimen ha impulsado los esfuerzos del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de perseguir a los grupos criminales en prisiones, que según dijo planearon el 80% de las balaceras en Rosario el año pasado. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un agente de policía monta guardia en una calle en Rosario, Argentina, el lunes 8 de abril de 2024. El presidente, Javier Milei, ha prometido procesar a los pandilleros como terroristas y cambiar la ley para permitir que el ejército patrulle las calles por primera vez desde la brutal dictadura militar argentina terminada en 1983. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un niño monta en bicicleta junto a un mural de Gabriel Ignacio Romero, un vecino asesinado el año anterior en la acera delante de su casa, en Rosario, Argentina, el lunes 8 de abril de 2024. En la última década, los 1,3 millones de habitantes de Rosario han visto pasar con a sucesivos presidentes y sus promesas. Lo que permanece, dicen, es la violencia. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Guardias de prisión se ven tras la entrada de la cárcel de Pinero en Pinero, Argentina, el martes 9 de abril de 2024. Las autoridades han incrementado las penas de prisión, confiscado miles de celulares de contrabando y restringido las visitas. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un mural del futbolista Lionel Messi cubre un edificio en Rosario, Argentina, el lunes 8 de abril de 2024. El lugar de nacimiento de Messi y el revolucionario Ernesto "Che" Guevara se convirtió hace una década en el núcleo del narcotráfico del país, conforme las campañas antidroga de la región empujaban el tráfico hacia el sur. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un cartel colocado sobre una parada de autobús pide justicia por el asesinato del conductor de autobús César Roldán en Rosario, Argentina, el martes 9 de abril de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Una cadena refuerza la puerta cerrada de una gasolinera que empezó a cerrar su tienda por la noche tras la muerte de un trabajado en una gasolinera cercana unas semanas antes, en Rosario, Argentina, el lunes 8 de abril de 2024. La orden de matar llegó dese la cárcel de Ezeiza, de líderes pandilleros que contrataron a un sicario de 15 años para matar al trabajador e Bruno Bussanich el 9 de marzo. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Gerónima Benítez se enjuga las lágrimas mientras habla sobre su hijo, Víctor Emanuel, asesinado hace dos años a los 17 años por narcotraficantes que nunca fueron detenidos, durante una entrevista en su casa en Rosario, Argentina, el martes 9 de abril de 2024. Benítez dijo que el asesino de su hijo vive en su calle, y no está convencida de que una condena de prisión fuera a marcar una diferencia. "Los que vivimos afuera vivimos encarcelados, dijo. "Los que están adentro de las cárceles lo tienen todo". (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un guardia de prisiones se sienta en una torre de vigilancia en la cárcel de Pinero, Argentina, el martes 9 de abril de 2024. El presidente de Argentina, Javier Mileo, ha pedido penas más duras contra los traficantes de drogas y la intervención militar. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

"Estoy de acuerdo con la política del gobierno en las cárceles. Se tiene que terminar esto de una vez por todas; pero por el otro lado (los narcos) se la agarran con el que no tiene la culpa", apuntó Analía Manso, de 37 años.

En tanto, uno de los compañeros de trabajo de Bussanich, quien se identificó sólo como Ezequiel porque tiene miedo de ser blanco de ataques, afirmó que “en esta guerra entre narcos y políticos los que la pagamos somos los laburantes (trabajadores)".

Las represalias de las bandas comenzaron el mismo día en que Pullaro compartió en sus redes sociales fotos de presos sentados en el suelo, con las cabezas gachas y las manos hacia atrás luego de una requisa en sus celdas, una escena que recordó a la represión del presidente Nayib Bukele contra las pandillas de El Salvador.

Otros rosarinos consideran que las medidas son inútiles por el entramado de corrupción que, según expertos y funcionarios, cubre sectores de la política, la justicia y las fuerzas de seguridad en Rosario.

”¿Cómo que las fuerzas (policiales) no van a poder?", se preguntó en declaraciones a la prensa Germán Bussanich, padre de Bruno, quien instó a Milei a “ir a fondo”.

En las últimas semanas las autoridades han anunciado la confiscación de cientos de celulares a los presos, han restringido las visitas en las cárceles y enviado fuerzas de seguridad federales a patrullar las calles.

Los cuatro asesinatos impactaron en la opinión pública argentina de tal forma que el propio papa Francisco se solidarizó con sus compatriotas en Rosario. Instó a que una justicia independiente investigue “la corrupción” que facilita el negocio de la droga y a los políticos a recuperar el “entramado social” de la ciudad.

Desde los ataques muchos rosarinos han cambiado sus hábitos.

"Si me tengo que tomar el colectivo (autobús), no me siento cerca del chofer, me voy lo más atrás que puedo", contó Florencia Petrelli, de 37 años. Celeste Núñez, de 21 y empleada en una gasolinera, dijo que cuando se va a trabajar se despide de su familia como si fuera la última vez que los ve.

Rodrigo Domínguez, un estudiante de 20 años, dejó de salir de noche porque "es un desastre, es bastante peligroso”.

Rosario se convirtió en uno de los principales centros del narcotráfico en Argentina a medida que la represión del tráfico de estupefacientes en América Latina empujó el negocio hacia el sur. El río Paraná, a orillas de la ciudad, facilita el tráfico de cocaína y otras sustancias que provienen de países sudamericanos. Parte de esa droga se distribuye para consumo interno y la otra parte se envía a Buenos Aires desde donde es triangulada a destinos nacionales e internacionales, según expertos.

En ningún otro lugar de Argentina como en Rosario es tan palpable la violencia de las bandas de narcotraficantes como Los Monos o La Familia Alvarado, que la han convertido en la urbe más peligrosa del país con una tasa de homicidios que quintuplica la nacional de 4,2 por cada 100.000 habitantes.

Aunque la ciudad argentina nunca ha sufrido los atentados con coche bomba y los asesinatos de policías que han asolado México, Colombia, y más recientemente Ecuador, la escisión de las bandas callejeras ha alimentado el derramamiento de sangre.

"No se acerca a la violencia de México porque todavía tenemos la capacidad de disuasión del gobierno en Argentina”, dijo Marcelo Bergman, profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. “Pero tenemos que vigilar Rosario porque las mayores amenazas no provienen tanto de los grandes cárteles como cuando estos grupos proliferan y se diversifican”.

Enriquecidas por el lucrativo comercio ilegal, que alimentó un auge inmobiliario producto del lavado de dinero, las organizaciones criminales rosarinas cuyos líderes están mayoritariamente en prisión reclutan a jóvenes en los barrios pobres de la ciudad a los que llaman “soldaditos”, que trafican y defienden el territorio de sus jefes ejerciendo la violencia a cambio de algunos cientos de dólares.

El hijo adolescente de Gerónima Benítez fue asesinado en 2022 aparentemente en una pelea entre vendedores de droga. El homicidio no ha sido resuelto a pesar de que los vecinos sospechan quién es el autor, se lamentó Benítez, quien dijo haber golpeado en vano las puertas de la justicia y la policía para obtener ayuda.

“Hay muchos casos que no se resuelven. El barrio sabe bien la situación de los que están en eso”, señaló Benítez.

Los enfrentamientos violentos entre bandas rivales han sido reemplazados ahora por ataques contra ciudadanos desprevenidos en zonas de la ciudad que antes eran consideradas seguras.

“Se ha visto más violencia y el modus operandi es distinto... esta seguidilla de muertes en poco tiempo fue lo que marcó la diferencia”, dijo Georgina Wilke, de 45 años y con 20 años de servicio en la policía provincial. “Somos personas primero, luego somos policías y funcionarios, y como a cualquiera nos ha golpeado muy fuerte”, señaló mientras patrullaba las calles en una camioneta.

Tres fiscales federales señalaron que el empleado de la gasolinera y las otras tres víctimas fueron elegidos al azar y que poderosos narcos de bandas rosarinas encarcelados en dos prisiones transmitieron las órdenes para asesinarlos a través de visitas familiares y videollamadas.

Los autores intelectuales de estos crímenes reunieron equipos de asesinos y pagaron cientos de dólares a menores de edad para ejecutar los ataques.

En el caso de Bussanich, presos del penal federal de Ezeiza —situado en la provincia de Buenos Aires— que están vinculados con la organización del encarcelado capo rosarino Esteban Lindos Alvarado dieron las instrucciones sobre el crimen en una videollamada, dijeron tres fiscales federales.

El adolescente señalado como el autor material mantuvo la charla virtual en la vivienda en Rosario de un narco que cumple arresto domiciliario. Allí recibió el arma y el mensaje intimidatorio que dejó luego en la escena del crimen.

En su dictamen los fiscales afirmaron que la cadena de homicidios en menos de una semana, entre otros ataques como el intento de asesinato de un chofer de autobús y la balacera contra una comisaría, destrozaron "la paz de toda una sociedad”.

Tras la caída del sol en Rosario hay poco movimiento y los restaurantes quedan casi vacíos. “Un sábado a la noche de trabajar con 230 cubiertos trabajamos como mucho 70”, dijo Karina Ledesma, empleada en un local gastronómico. El restaurante que está gestionado por uno de los hermanos de Messi apenas atendió comensales durante la última Semana Santa a fines de marzo.

Vecinas que se sienten atemorizadas están armadas. Una de ellas, que no se quiso identificar, contó que ha comenzado a tomar clases de tiro y porta una pistola calibre 22 cuando sale a la calle.

Las autoridades nacionales y de Santa Fe —de distinto signo político— se muestran unidas en el combate al que Milei llama “narcoterrorismo” y contra el que ha presentado varias iniciativas en el Congreso, entre ellas una que propone sumar a los militares en la lucha contra este delito.

Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, sostuvo que las últimas políticas implementadas en materia carcelaria representan un cambio respecto de los viejos acuerdos entre el poder político y las bandas criminales para que el negocio siguiera funcionando. “¿Cuál fue la idea? Acá no hay pacto, ni implícito, ni explícito. Y vinieron las amenazas", apuntó Pereira.

El funcionario admitió que queda un largo trabajo para reducir las prácticas corruptas y la ineficacia del sistema de seguridad. Uno de los problemas persistentes es la deficiente inhibición de la señal de los teléfonos móviles en las cárceles. “Tiene sus fisuras", admitió.

Durante la última década los rosarinos han visto con recelo cómo los presidentes y sus promesas iban y venían. Lo que perdura, dicen, es la violencia.

“Es como un cáncer que crece y crece”, dijo Benítez. “Los que vivimos afuera vivimos encarcelados”, agregó junto a una de las ventanas de su casa protegida con barrotes de hierro. “Los que están adentro de las cárceles lo tienen todo”.

FUENTE: Associated Press