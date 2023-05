La identidad cultural de México vista a través del muralismo

Los visitantes disfrutan de una exhibición en el antiguo colegio jesuita Antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, el miércoles 26 de abril de 2023. Para honrar las obras de arte de los artistas que lideraron el movimiento muralista mexicano hace un siglo, San Ildefonso presenta una exhibición que reflexiona sobre el significado de sus obras de arte monumentales. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un turista toma una foto al mural "Alegoría de la Virgen de Guadalupe" en la entrada principal del Antiguo Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México, el miércoles 26 de abril de 2023. El mural fue creado por el artista mexicano Fermín Revueltas. entre 1922 y 1923, cuando los muros de San Ildefonso se convirtieron en los lienzos donde cobró vida el movimiento muralista. (Foto AP/Marco Ugarte). (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El historiador Jonatan Chávez sube un tramo de escaleras pasando un mural de Jean Charlot titulado "Masacre en el Templo Mayor", que ilustra la masacre de 1521 que los españoles llevaron a cabo en el sitio más sagrado del imperio azteca, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, miércoles 26 de abril de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un mural de José Clemente Orozco titulado "Franciscanos" y que representa a un fraile abrazando a un indígena, adorna el techo, la bóveda y el costado de una escalera en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, el miércoles 26 de abril de 2023. Las figuras divinas y las referencias religiosas se pueden encontrar con frecuencia en los murales de San Ildefonso porque la religión se convirtió en una parte clave de la identidad cultural del país después de la conquista española, dice un experto. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El historiador Jonatan Chávez desciende un tramo de escaleras frente a un mural de Fernando Leal titulado "Los danzantes de Chalma", en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, el miércoles 26 de abril de 2023. Leal retrata lo que trajo el sincretismo después la conquista española: festividades religiosas donde se mezclan símbolos sagrados y profanos. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los visitantes miran un vitral titulado "La Bienvenida", dentro del Antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, el miércoles 26 de abril de 2023. Los jesuitas llegaron a la capital medio siglo después de la conquista española. en 1572, y pocos años después fundan San Ildefonso, un colegio para seminaristas y misioneros. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved