La Habana sufre embate de torrencial aguacero que provoca derrumbes

Una motocicleta avanza por una vía inundada por lluvias torrenciales, en La Habana, Cuba, el miércoles 13 diciembre de 2023. (AP Foto/Ismael Francisco)

Muebles y otras pertenencias rescatadas de una casa inundada por lluvias torrenciales, puestas a secar al lado de una carretera en La Habana, Cuba, el miércoles 13 diciembre de 2023. (AP Foto/Ismael Francisco)

Una gallina agita sus alas en una zona con terrenos inundados por las lluvias torrenciales, en La Habana, Cuba, el miércoles 13 diciembre de 2023. (AP Foto/Ismael Francisco)