La fiscalía alemana analizará objetos hallados en Portugal en el caso McCann

ARCHIVO - Equipos de búsqueda de la policía vuelven a una carpa para coordinar las operaciones cerca de Barragem do Arade, Portugal, el martes 23 de mayo de 2023. La fiscalía alemana analiza varios objetos encontrados la semana pasada en una operación de búsqueda en Portugal relacionada con la desaparición de Madeleine McCann, según los fiscales, aunque todavía no se puede concretar si están relacionados con la niña británica desaparecida en 2007. (AP Foto/Joao Matos, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.