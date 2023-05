La falta de gas y combustible golpea con fuerza en el interior de Cuba

Rosa López enciende un horno a carbón para hervir boniatos y preparar huevos revueltos con tomate para sus nietos en su casa en Mariel, Cuba, el jueves 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Rosa López posa junto a su refrigerador antes de preparar una comida para sus nietos en medio de una escasez de gas en Mariel, Cuba, el jueves 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Imagen de los víveres comprados en el mercado por Rosa López en la mesa de su casa en Mariel, Cuba, el jueves 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Trabajadores agrícolas esperan con sus tractores en fila para poder cargar combustible en la carretera a Pinar del Río, Guanajay, Cuba, jueves 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Hombres cargan un tanque de leche para entregar en una bodega estatal en San Nicolás, Cuba, el viernes 19 de mayo de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Personas con maletas caminan por una carretera en busca de un autobús o un taxi en Catalina de Güines, Cuba, el viernes 19 de mayo de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Un vehículo de pasajeros circula lleno por una carretera donde se proyectan las sombras de personas con equipaje mientras esperan un taxi o autobús disponible cerca de Catalina de Güines, Cuba, el viernes 19 de mayo de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Un hombre infla la rueda de su carro tirado por caballos mientras su familia espera en San Nicolás, Cuba, el viernes 19 de mayo de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa)