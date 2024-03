La disputa entre Arce y Morales se traslada a aniversario dividido en partido oficialista boliviano

El presidente boliviano Luis Arce, a la derecha, saluda a sus partidarios en un acto de celebración por los 29 años de la fundación del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), en La Paz, Bolivia, el jueves 28 de marzo de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios del presidente boliviano, Luis Arce, en un acto de celebración por los 29 años de la fundación del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), en La Paz, Bolivia, el jueves 28 de marzo de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Indígenas tocando música en un acto de celebración por los 29 años de la fundación del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), en La Paz, Bolivia, el jueves 28 de marzo de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved