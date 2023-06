La cumbre europea en Moldavia mira a Ucrania y a conflictos regionales

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, a la derecha, camina junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, a su llegada a la Cumbre de la Comunidad Política Europea en el Castillo de Mimi, en Bolboaca, Moldavia, el jueves 1 de junio de 2023. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved