La Corte Suprema rusa prácticamente ilegaliza el activismo LGBTQ+ en un fallo histórico

El juez de la Corte Suorema rusa Oleg Nefedov preside una audiencia en la Corte Suprema en Moscú, jueves 30 de noviembre de 2023. La Corte Suprema de Rusia prácticamente ilegalizó el jueves el activismo LGBTQ+, en la medida más drástica contra los defensores de los derechos de las personas homosexuales y trans en un país cada vez más conservador. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved