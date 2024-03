La centroderecha portuguesa gana las elecciones, pero populistas en auge quieren voz en el gobierno

Luis Montenegro, líder de la coalición Alianza Democrática, a la izquierda, llega al palacio presidencial de Belén para ser recibido por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para consultas tras las elecciones generales del país, en Lisboa, el miércoles 20 de marzo de 2024. A la derecha se ve al secretario general del partido PSD, Hugo Soares, y al líder del PP, Nuno Melo, dos miembros de la coalición Alianza Democrática. (AP Foto/Armando Franca) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved