La Amazonía vuelve a estar en una situación de sequía grave, y antes de lo esperado

Aguas negras, izquierda, contaminan el río Acre, cerca del río Branco, en el estado de Acre, Brasil, el 2 de agosto de 2024. La ciudad de Río Branco sufre escasez de agua debido al escaso caudal del río por la sequía. (AP Foto/Marcos Vicentti)

Varias embarcaciones, en la orilla del río Acre, la principal fuente de agua de la ciudad de Río Branco, que sufre escasez debido a la sequía en el estado de Acre, Brasil, el 2 de agosto de2024. (AP Foto/Marcos Vicentti)

En la imagen, vista del río Acre a su paso por la ciudad de Río Branco, donde el humo de los incendios llena el cielo en plena sequía en el estado de Acre, Brasil, el 2 de agosto de 2024. Río Branco sufre escasez de agua debido al escaso caudal del río por la sequía. (AP Foto/Marcos Vicentti)