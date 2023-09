Kosovo llora a un policía asesinado y busca a varios hombres armados serbios tras un asedio

Policías de Kosovo en la carretera cerca del monasterio de Banjska Monastery durante una operación policial en la localidad de Banjska, el lunes 25 de septiembre de 2023. Kosovo guardaba duelo el lunes por el policía albanokosovar asesinado el día anterior por hombres armados serbios que después se atrincheraron en un monasterio ortodoxo en un asedio que agravó las tensiones cuando los dos países, antiguos enemigos de guerra, intentaban normalizar sus relaciones. (AP Foto/Visar Kryeziu) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.