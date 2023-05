Kenia: Ya son 201 muertes relacionadas con secta; más de 600 desaparecidos

Un hombre no identificado está sentado esposado después de ser arrestado acusado de tener relación con el pastor Paul Mackenzie, en un bosque cerca de la aldea Shakahola, en el sur de Kenia, el lunes 24 de abril de 2023. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Agentes de la policía y residentes cargan los cuerpos exhumados de víctimas de una secta religiosa, en la localidad de Shakahola, cerca de la ciudad costera de Malindi, en el sur de Kenia, el domingo 23 de abril de 2023. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Agentes de la policía cerca de un cordón en el sitio donde la policía está exhumando los cuerpos de víctimas de una secta religiosa, en la localidad de Malindi, en Kenia, el martes 25 de abril de 2023. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.