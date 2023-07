Junta militar de Myanmar amplía estado de excepción, postergando aún más las elecciones

Esta fotografía proporcionada por el equipo de prensa de las fuerzas militares de Myanmar, muestra al general Min Aung Hlaing, presidente del Consejo Administrativo del Estado, durante una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el lunes 31 de julio de 2023, en Naypyitaw, Myanmar. (The Military True News Information Team via AP)

El anunció representa una admisión de que el ejército no ejerce el control suficiente para organizar los comicios y no ha logrado doblegar la oposición generalizada al gobierno militar, que incluye una resistencia armada cada vez más desafiante, así como protestas no violentas y desobediencia civil, a pesar de que el ejército cuenta con una enorme ventaja en elementos y armamento.