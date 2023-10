Juicio por fraude: Trump había reconocido el tamaño real del penthouse de la Torre Trump

ARCHIVO - El exgerente financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, comparece para escuchar su condena en la Corte Suprema de Manhattan, 10 de enero de 2023, en Nueva York. Tras cumplir una condena por fraude fiscal, Weisselberg regresa al centro de la escena para declarar el martes 10 de octubre de 2023 en el juicio de la procuradora general de Nueva York, Letitia James, a Trump y su empresa por fraude. (Curtis Means/DailyMail via AP, Pool)

Allen Weisselberg, jefe de finanzas de Donald Trump durante mucho tiempo, al centro, sale de la sala del Tribunal Supremo de Nueva York, el martes 10 de octubre de 2023, en Nueva York. Se espera que Weisselberg testifique el martes sobre su papel en la preparación de los estados financieros anuales de Trump, incluidas las conversaciones que mantuvieron mientras finalizaban los documentos utilizados para hacer tratos y asegurar préstamos. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.