Juez prohíbe a Keiko Fujimori salir de Perú por investigación de lavado ligada al caso Odebrecht

ARCHIVO - La candidata presidencial Keiko Fujimori en una conferencia de prensa en Lima, Perú, el 12 de junio de 2021. Un juez prohibió a Keiko Fujimori salir del país por tres años el miércoles 31 de mayo de 2023, mientras es investigada por presunto lavado de activos de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.