Juez de Perú ordena que holandés sea extraditado a EEUU

ARCHIVO - Joran van der Sloot mira hacia atrás desde su asiento después de ingresar a la sala del tribunal para la continuación de su juicio por asesinato en la prisión de San Pedro en Lima, Perú, el 11 de enero de 2012. Un juez peruano ordenó el martes 6 de junio de 2023 que Van der Sloot sea entregado el jueves a agentes de la Oficina de Investigación de Estados Unidos para ser llevado a ese país, donde será procesado por un caso ligado con la desaparición de una joven estadounidense. (AP Foto/Karel Navarro, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.