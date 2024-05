Juez ordena a Michael Cohen no hablar sobre Trump previo a testimonio en juicio en NY

Los abogados de la defensa argumentarán que el abogado inhabilitado que cumplió una condena en prisión está en contra del expresidente y que no se le puede creer.

Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a The Associated Press que se tiene previsto que Cohen testifique el lunes. Las personas no pudieron discutir el asunto públicamente y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.