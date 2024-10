Juez de Guatemala ordena excarcelar a periodista reconocido por investigar corrupción

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora --fundador del medio El Periódico y encarcelado más de dos años por lavado de activos--, entra a la sala de audiencias para pedir su liberación y cumplir su detención en arresto domiciliario mientras dura el proceso judicial en su contra, el viernes 18 de octubre de 2024, en Ciudad de Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved