Juez emite orden de arresto internacional contra el asediado gobernador del banco central libanés

Archivo - El gobernador del Banco Central de Líbano, Riad Salameh, durante una conferencia de prensa en Beirut, el 11 de noviembre de 2019. Salameh se abstuvo de comparecer el martes 16 de mayo de 2023 en París ante los fiscales franceses para ser interrogado en una investigación europea sobre presunto blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito. (AP Foto/Hussein Malla, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.