Juez australiano considera probado que un veterano asesinó prisioneros en Afganistán

ARCHIVO - Ben Roberts-Smith llega a la Corte Federal en Syndey el 9 de junio de 2021. Roberts-Smith el veterano australiano vivo más condecorado del país, cometió una serie de crímenes de guerra en Afganistán, incluido el asesinato de prisioneros, indicó un juez el jueves 1 de junio de 2023. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.