Juez argentino allana depósito con toneladas de alimentos que gobierno no repartió

Un oficial de policía intenta apagar las llamas de los neumáticos incendiados por manifestantes antigubernamentales que protestan por la escasez de alimentos en los comedores populares y las reformas económicas propuestas por el presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el martes 7 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)