Jefes militares de India y EEUU piden un Indopacífico estable ante la creciente influencia china

El jefe del ejército de India, el general Manoj Pande, a la izquierda, habla junto al jefe del Estado Mayor del ejército estadounidense, Randy George, a la derecha, durante su conferencia de prensa conjunta antes de la 13ra Conferencia de jefes de ejércitos del Indopacífico y el 47mo Seminario de Gestión Militar del Indopacífico en Nueva Delhi, India, el martes 26 de septiembre de 2023. (AP Foto/Altaf Qadri) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.