Jefe de policía de Londres pide protección legal para los agentes tras una acusación de asesinato

Agentes de policía montan guardia ante el Parlamento británico, en Londres, el lunes 25 de septiembre de 2023. El jefe de la policía londinense pidió más protecciones legales para los agentes que emplean la fuerza en su trabajo, después de que más de 100 agentes se negaran a ir armados en protesta por los cargos de asesinato presentados contra uno de sus compañeros. (AP Foto/Kin Cheung)