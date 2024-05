Jefe ONU habla de promesas y riesgos para inaugurar una conferencia sobre IA

ARCHIVO - El director general de OpenAI Sam Altman participa en una conversación durante un acto paralelo a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el 16 de noviembre de 2023 en San Francisco. La agencia de telecomunicaciones de Naciones Unidas comenzó el jueves 30 de junio de 2024 su conferencia anual IA para el Bien con la esperanza de orientar a negocios, consumidores y gobiernos sobre cómo aprovechar el potencial de la nueva tecnología y evitar sus posibles riesgos. (AP Foto/Eric Risberg, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved