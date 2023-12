Jefe militar filipino acusa a China de atacar barco en aguas en disputa

Por su parte, Beijing acusó a su archirrival Estados Unidos de alentar a Filipinas a provocar a China para sus propios fines, aunque no proporcionó pruebas directas.

El general Romeo Brawner Jr. dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que China estaba intensificando sus agresiones en las aguas en disputa, pero advirtió que eso no disuadirá a las fuerzas filipinas de defender sus intereses territoriales.