Jefe de Cáritas cesado denuncia "toma de poder" del Vaticano

En esta imagen de archivo, Aloysius John, secretario general de Caritas Internationalis, durante una conferencia de prensa para presentar un documento en el 5to aniversario de la encíclica del papa Francisco contra el cambio climático, "Laudato si", en el Vaticano, el 18 de junio de 2020. (AP Foto/Alessandra Tarantino, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved