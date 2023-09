Javier Milei, el economista de lengua cáustica que podría ser el próximo presidente de Argentina

ARCHIVO - El candidato presidencial argentino Javier Milei llega a presentar su libro "El fin de la inflación" en la feria del libro de Buenos Aires, Argentina, el domingo 14 de mayo de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El aspirante presidencial Javier Milei, de la coalición La Libertad Avanza, se dirige a sus partidarios en la sede de su campaña después del cierre de los colegios electorales para las elecciones primarias en Buenos Aires, Argentina, el domingo 13 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Andrés Ferrería, seguidor del aspirante presidencial Javier Milei, desenvuelve un cartel de su candidato mientras se prepara para ir a hacer campaña en su casa en el barrio de Fiorito de Buenos Aires, Argentina, el sábado 23 de septiembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El aspirante presidencial de la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, blande una motosierra durante un mitin en La Plata, Argentina, el martes 12 de septiembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved