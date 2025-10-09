Israel y Hamás intercambiarán rehenes y prisioneros tras acordar una pausa en la guerra en Gaza

Palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz para detener los combates, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el jueves 9 de octubre de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Edificios que quedaron destruidos durante la campaña militar aérea y terrestre de Israel, el jueves 9 de octubre de 2025, tras el anuncio de que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz para detener los combates. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Gente reacciona mientras celebra tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo sobre la primera fase de un plan de paz para detener los combates, en lo que se conoce como la plaza de los Rehenes en Tel Aviv, Israel, el jueves 9 de octubre de 2025. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Aún hay incertidumbre sobre algunos de los aspectos más espinosos del plan avanzado por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , como si y cómo Hamás se desarmará, y quién gobernará Gaza . Pero las partes parecen estar más cerca de lo que han estado en varios meses de poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de palestinos, destruido la mayor parte de Gaza y llevado hambruna a partes de ella, además de desencadenar otros conflictos armados en todo Oriente Medio.

La guerra, que comenzó con el ataque mortal de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, ha provocado protestas mundiales y ha aislado cada vez más a Israel, además de traer acusaciones de genocidio que Israel rechaza.

Incluso con el acuerdo que se espera firmar en Egipto más tarde en el día, los ataques israelíes continuaron y el jueves por la mañana se vieron explosiones en el norte de Gaza. No había reportes inmediatos de daños o bajas.

Un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las directrices militares, dijo que Israel continuaba atacando objetivos que representaban una amenaza para sus tropas mientras se reposicionaban.

En la ciudad sureña de Jan Yunis, las celebraciones fueron relativamente moderadas y a menudo teñidas de dolor.

"Estoy feliz e infeliz. Hemos perdido a mucha gente y hemos perdido seres queridos, amigos y familia. Perdimos nuestros hogares", dijo Mohammad Al -Farra. "A pesar de nuestra felicidad, no podemos evitar pensar en lo que está por venir... Las áreas a las que estamos regresando, o a las que pretendemos regresar, son inhabitables".

En Tel Aviv, las familias de los rehenes restantes descorcharon champán y lloraron de alegría cuando Trump anunció en redes sociales el miércoles por la noche que “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada”.

El jueves, miles de judíos practicantes acudieron al casco viejo de Jerusalén para celebrar la festividad de Sucot, con un regocijo adicional por la próxima liberación de los rehenes.

"Estuvimos gritando y cantando anoche", dijo Hindel Berman, una residente de Nueva Jersey que viajó a Jerusalén para el feriado. "Nunca, nunca, nunca perdimos la esperanza".

Según los términos, Hamás tiene la intención de liberar a los 20 rehenes vivos en cuestión de días, mientras que el ejército israelí comenzará una retirada de la mayor parte de Gaza, dijeron personas familiarizadas con el asunto a The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir detalles de un acuerdo que no se ha publicado por completo.

"Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa", proclamó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en redes sociales.

Netanyahu planeaba convocar a su Gabinete de Seguridad el jueves por la noche para aprobar el alto el fuego, y luego todo el parlamento se reunirá para aprobar la liberación de prisioneros palestinos.

El acuerdo incluirá una lista de prisioneros a liberar y mapas para la primera fase de una retirada israelí a nuevas posiciones en Gaza, según dos funcionarios egipcios informados sobre las conversaciones, un funcionario de Hamás y otro funcionario.

Israel publicará la lista de los prisioneros, y las víctimas de sus ataques tendrán 24 horas para presentar objeciones.

La retirada podría comenzar a partir del jueves por la noche, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a dar su nombre en declaraciones sobre las negociaciones.

Se espera que las liberaciones de rehenes y prisioneros comiencen el lunes, dijeron los funcionarios de Egipto y Hamás, aunque otro funcionario dijo que podrían ocurrir desde el domingo por la noche.

Cinco cruces fronterizos se reabrirían, incluido el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, permitiendo la entrada de 400 camiones en los días iniciales que aumentarían a 600 camiones más adelante, dijeron los funcionarios egipcios y de Hamás.

Se espera que Trump visite la región en los próximos días.

El ultraderechista ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien se ha opuesto a acuerdos de alto el fuego anteriores, dijo que tenía "emociones encontradas".

Si bien dio la bienvenida al regreso de los rehenes, dijo que tenía "un miedo inmenso sobre las consecuencias de vaciar las cárceles y liberar a la próxima generación de líderes terroristas" y dijo que tan pronto como los rehenes sean devueltos, Israel debe continuar tratando de erradicar a Hamás y asegurar que Gaza sea desmilitarizada.

Hamás, por su parte, instó a Trump y a los mediadores a asegurar que Israel implemente "sin desmentidos ni demoras" la retirada de tropas, la entrada de ayuda al territorio y el intercambio de prisioneros.

El plan de Trump exige un alto el fuego inmediato y la liberación de los 48 rehenes que los milicianos en Gaza aún retienen desde su ataque a Israel hace dos años. Unos 1.200 personas fueron asesinadas por milicianos liderados por Hamás, y 251 fueron tomadas como rehenes. Se cree que alrededor de 20 de los rehenes aún están vivos.

Según el plan, Israel mantendría una presencia militar indefinida dentro de Gaza, a lo largo de su frontera con Israel. Una fuerza internacional, compuesta en gran parte por tropas de países árabes y musulmanes, sería responsable de la seguridad dentro de Gaza. Estados Unidos lideraría un esfuerzo de reconstrucción masivo financiado internacionalmente en Gaza.

El plan también prevé un eventual papel para la Autoridad Palestina, algo a lo que Netanyahu se opone. Pero requiere que la autoridad, que administra partes de Cisjordania, se someta a un programa de reforma integral que podría tardar años en implementarse.

El plan de Trump es aún más vago sobre un futuro Estado palestino, que Netanyahu y su círculo rechazan firmemente.

Más de 67.000 palestinos han sido asesinados en Gaza y casi 170.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes pero dice que alrededor de la mitad de las muertes fueron mujeres y niños . El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás. Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

Incluso con muchos detalles aún por acordar, muchos expresaron alivio por el progreso.

En Tel Aviv, familiares de rehenes y sus simpatizantes llenaron la plaza central que se ha convertido en el principal punto de reunión en la lucha por liberar a los cautivos.

Einav Zangauker, madre del cautivo israelí Matan Zangauker y una destacada defensora de la libertad de los rehenes, dijo a los periodistas que quiere decirle a su hijo que lo ama.

"Si tengo un sueño, es ver a Matan dormir en su propia cama", dijo.

Desde la ciudad central de Deir al-Balah, Alaa Abd Rabbo calificó el anuncio como "una bendición".

"Este es el día que hemos estado esperando" , dijo Abd Rabbo , originario del norte de Gaza pero obligado a mudarse varias veces durante la guerra. “Queremos volver a casa”.

Este sería el tercer alto el fuego desde el inicio de la guerra. Los dos anteriores también vieron intercambios de rehenes y prisioneros. Israel acabó con el alto el fuego más reciente, que comenzó en enero, con un bombardeo sorpresa en marzo .

Ayman Saber, un palestino de Jan Yunis, dijo que planea regresar a su ciudad natal e intentar reconstruir su casa, que fue destruida el año pasado por un ataque israelí.

"Reconstruiré la casa, reconstruiremos Gaza", dijo.

___

Lidman informó desde Tel Aviv, Israel, y Shurafa desde Deir al-Balah, Franja de Gaza. Los escritores de Associated Press Eric Tucker y Aamer Madhani en Washington, Sarah El Deeb en Beirut, David Rising en Bangkok, Sam Mednick en Tel Aviv, Israel, y Giovanna Dell’Orto en Jerusalén contribuyeron a este despacho.

FUENTE: Associated Press