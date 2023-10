Israel se adentra en Gaza; Netanyahu rechaza peticiones de cese del fuego

Palestinos sentados entre los escombros de una casa después de que fuera alcanzada por un bombardeo israelí en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el domingo 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023, The Associated Press. All rights reserved

El sistema israelí de defensa antiaérea Domo de Hierro dispara para interceptar un cohete lanzado desde la Franja de Gaza, el lunes 30 de octubre de 2023, en el centro de Israel. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Varios palestinos salen de sus viviendas tras un bombardeo israelí, el lunes 30 de octubre de 2023, en Ciudad de Gaza. (AP Foto/Abed Khaled) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.