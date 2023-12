Israel lanza nuevos ataques contra Gaza tras fin de tregua con Hamás

Palestinos visitan sus casas, destruidas en bombardeos israelíes sobre Al-Zahra, a las afueras de la Ciudad de Gaza, el 30 de noviembre de 2023, durante la tregua temporal entre Hamás e Israel. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El sistema de defensa israelí intercepta un cohete lanzado desde la Franja de Gaza sobre Ascalón, Israel, el viernes 1 de diciembre de 2023. (AP Foto/Tsafrir Abayov) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Un helicóptero de la Fuerza Aérea israelí que traslada a un rehén liberado por Hamás aterriza en el centro médico Sheba en Ramat Gan, Israel, el 30 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El palestino Abdulkareem Abu Mustafa saluda en la ciudad cisjordana de Ramala tras ser liberado por Israel el viernes 1 de diciembre de 2023. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved